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Председатель РНП: Планирую посетить Азербайджан, Россию и Китай

Председатель РНП: Планирую посетить Азербайджан, Россию и Китай Председатель Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель посетит Азербайджан, Россию и Китай.
В регионе
31 мая 2024 г. 19:19
Председатель РНП: Планирую посетить Азербайджан, Россию и Китай

Председатель Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель посетит Азербайджан, Россию и Китай.

Как сообщает Report, в интервью газете Sözçü Озель отметил, что устанавливает отношения не только со странами ЕС.

По его словам, состоятся встречи с руководителями всех трех стран, которые он посетит.

Председатель партии также подчеркнул, что после 9 июня встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что 17 апреля председатель РНП Озгюр Озель поддержал Азербайджан в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Кроме того, 14 февраля он поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на выборах.

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