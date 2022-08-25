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Председатель правительства России: Двусторонние отношения с Азербайджаном развиваются

Председатель правительства России: Двусторонние отношения с Азербайджаном развиваются Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Чолпон-Ате обратил внимание на темпы роста двустороннего товарооборота.
В регионе
25 августа 2022 г. 22:21
Председатель правительства России: Двусторонние отношения с Азербайджаном развиваются

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в кыргызстанском Чолпон-Ате обратил внимание на темпы роста двустороннего товарооборота.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Хочу сказать, что наши двусторонние отношения сегодня развиваются, у нас очень добрые отношения, многолетние, с Азербайджаном. Что важно, в прошлом году наш товарооборот достиг серьезного объема - 3,3 млрд долларов. Это на 16% выше предыдущего года, а уже за эти полгода он достиг 1,6 млрд долларов", - сказал Мишустин.

Мишустин также напомнил о продуктивной работе российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он поблагодарил коллегу за взаимодействие и передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Hökumətinin sədri: “Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələr inkişaf edir”

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