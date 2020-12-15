О нас
Report Georgia
Аудио новости

Председатель партии Саакашвили подал в отставку

Председатель партии Саакашвили подал в отставку Григол Вашадзе председательствовал в партии с января 2017 года
В регионе
15 декабря 2020 г. 11:09
Председатель партии Саакашвили подал в отставку
0 : 00
0 : 00

Председатель основной оппозиционной партии Грузии - партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Григол Вашадзе принял решение покинуть свой пост.

Об этом председатель партии написал на своей странице в Facebook, сообщает грузинское бюро Report.

По его словам, он не видит иного выхода, хоть и этот шаг для него достаточно сложен.

Г.Вашадзе отметил, что руководство партии не согласилось с тактикой, выбранной на консультациях с членами партии: "Для меня неприемлемо отсутствие партийной стратегии. Некоторые фигуры внутри и вокруг партии давно вернулись в прошлое, и с ними мы никогда не сможем завоевать доверие избирателей".

Оппозиционер извинился перед сторонниками и пожелал им долгожданной победы.

Отметим, что лидером основанной в 2001 году партии ЕНД является бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Г.Вашадзе председательствовал в партии с января 2017 года. Он был министром иностранных дел Грузии в 2008-2012 годах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Saakaşvilinin lideri olduğu partiyanın sədri istefa verib

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
14 декабря 2020 г. 10:03
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
13 декабря 2020 г. 19:38
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
13 декабря 2020 г. 19:13
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Азербайджан предупредил Армению
Азербайджан предупредил Армению
13 декабря 2020 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi