Председатель партии Саакашвили подал в отставку

Григол Вашадзе председательствовал в партии с января 2017 года

Председатель основной оппозиционной партии Грузии - партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Григол Вашадзе принял решение покинуть свой пост.

Об этом председатель партии написал на своей странице в Facebook, сообщает грузинское бюро Report.

По его словам, он не видит иного выхода, хоть и этот шаг для него достаточно сложен.

Г.Вашадзе отметил, что руководство партии не согласилось с тактикой, выбранной на консультациях с членами партии: "Для меня неприемлемо отсутствие партийной стратегии. Некоторые фигуры внутри и вокруг партии давно вернулись в прошлое, и с ними мы никогда не сможем завоевать доверие избирателей".

Оппозиционер извинился перед сторонниками и пожелал им долгожданной победы.

Отметим, что лидером основанной в 2001 году партии ЕНД является бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Г.Вашадзе председательствовал в партии с января 2017 года. Он был министром иностранных дел Грузии в 2008-2012 годах.