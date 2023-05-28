Председатель парламента Турции проголосовал

Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп принял участие во втором туре президентских выборов.
Как сообщает Report, он проголосовал в Стамбуле.
Напомним, что сегодня в Турции проходит второй тур президентских выборов.
Согласно итогам подсчета голосов в первом туре кандидат от "Республиканского союза", председатель правящей Партии справедливости и развития и действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, его главный соперник, кандидат "Национального союза", председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган - 5,17%, Мухаррем Индже - 0,43%.
Позднее в поддержку действующего главы государства высказался и бывший кандидат в президенты от политического блока Ata Синан Оган.