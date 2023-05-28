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Председатель парламента Турции проголосовал

Председатель парламента Турции проголосовал Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп принял участие во втором туре президентских выборов.
В регионе
28 мая 2023 г. 12:43
Председатель парламента Турции проголосовал

Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп принял участие во втором туре президентских выборов.

Как сообщает Report, он проголосовал в Стамбуле.

Напомним, что сегодня в Турции проходит второй тур президентских выборов.

Согласно итогам подсчета голосов в первом туре кандидат от "Республиканского союза", председатель правящей Партии справедливости и развития и действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, его главный соперник, кандидат "Национального союза", председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган - 5,17%, Мухаррем Индже - 0,43%.

Позднее в поддержку действующего главы государства высказался и бывший кандидат в президенты от политического блока Ata Синан Оган.

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Версия на английском языке Speaker of Turkish parliament cast his vote in runoff presidential election
Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamentinin sədri səs verib

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