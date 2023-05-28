Председатель парламента Турции проголосовал

Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп принял участие во втором туре президентских выборов.

Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп принял участие во втором туре президентских выборов.

Как сообщает Report, он проголосовал в Стамбуле.

Напомним, что сегодня в Турции проходит второй тур президентских выборов.

Согласно итогам подсчета голосов в первом туре кандидат от "Республиканского союза", председатель правящей Партии справедливости и развития и действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, его главный соперник, кандидат "Национального союза", председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган - 5,17%, Мухаррем Индже - 0,43%.

Позднее в поддержку действующего главы государства высказался и бывший кандидат в президенты от политического блока Ata Синан Оган.