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Председатель парламента Грузии подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

Председатель парламента Грузии подал в отставку - ОБНОВЛЕНО А.Талаквадзе выступил с соответствующим заявлением
В регионе
24 апреля 2021 г. 17:05
Председатель парламента Грузии подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

Подавший сегодня в отставку председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе станет вице-спикером.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, А.Талаквадзе продолжит активную политическую деятельность в качестве одного из лидеров правящей команды на посту вице-спикера.

Отметим, что А.Талаквадзе занимает пост спикера с июня 2019 года. Он был переизбран на эту должность после парламентских выборов в декабре прошлого года.

15.55

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку.

Как передает грузинское бюро Report, А.Талаквадзе выступил с соответствующим заявлением.

Сообщается, что на пост спикера ожидается выдвижение кандидатуры его заместителя Кахи Кучава.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri istefa verdi - YENİLƏNİB

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