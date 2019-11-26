Председатель грузинского парламента обратился к парламентской оппозиции

Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе призвал представленную в законодательном органе оппозицию вернуться к нормальному политическому процессу.

Как сообщает грузинское бюро Report, с этим обращением спикер выступил на заседании бюро.

А.Талаквадзе заявил, что свои аргументы оппозиция может озвучить в любом политическом формате.

На данный момент проходит пленарное заседание парламента. Оппозиция и ее сторонники проводят у законодательного органа акцию протеста.

Отметим, что вчера представленные в парламенте депутаты от оппозиции и независимые парламентарии бойкотировали пленарное заседание законодательного органа.