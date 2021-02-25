Председатель оппозиционной партии Грузии может быть освобожден

Gürcüstanın müxalif partiya sədri azadlığa buraxıla bilər

Генеральная прокуратура Грузии готовится обратиться в Тбилисский городской суд с иском о замене меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники Мелия.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге сообщил прокурор Амиран Гулуашвили.

По его словам, для этого сторона защиты должна выполнить условия залога, установленные решением суда от 3 ноября 2020 года.

После ареста 23 февраля председателя партии ЕНД в соседней стране разразился политический кризис. Сумма залога, которую должен выплатить Н.Мелия, составляет 70 тыс. лари.