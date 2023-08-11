Председатель ОБСЕ выступил за скорейшее завершение конфликта в Украине

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил о негативном влиянии конфликта в Украине на коллективную безопасность.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил о негативном влиянии конфликта в Украине на коллективную безопасность.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил на пресс-конференции в Астане по итогам встречи с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

"Весь регион ОБСЕ проходит через очень сложный период и неизвестность, поэтому эта война должна завершиться", - сказал Османи.

По его словам, этот конфликт повлиял "на коллективную безопасность", и как только он закончится, получится установить еще более тесное сотрудничество.