Председатель ОБСЕ призвал прекратить огонь в Украине на время мирных переговоров

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау призвал прекратить военные действия в Украине в период мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау призвал прекратить военные действия в Украине в период мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Я призываю прекратить кровопролитие, прекратить огонь на период мирных переговоров между Россией и Украиной", - сказал он, призвав стороны конфликта также "соблюдать международное право и достойно относиться к военнопленным".