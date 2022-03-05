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Председатель ОБСЕ призвал прекратить огонь в Украине на время мирных переговоров

Председатель ОБСЕ призвал прекратить огонь в Украине на время мирных переговоров Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау призвал прекратить военные действия в Украине в период мирных переговоров между Москвой и Киевом.
В регионе
5 марта 2022 г. 16:03
Председатель ОБСЕ призвал прекратить огонь в Украине на время мирных переговоров

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау призвал прекратить военные действия в Украине в период мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Я призываю прекратить кровопролитие, прекратить огонь на период мирных переговоров между Россией и Украиной", - сказал он, призвав стороны конфликта также "соблюдать международное право и достойно относиться к военнопленным".

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