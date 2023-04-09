Председатель ОБСЕ посетит Грузию с официальным визитом

10-11 апреля министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетит Грузию с официальным визитом в качестве председателя ОБСЕ.
Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, Буяра Османа примет министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
"Предстоит встреча как в очной форме, так и между делегациями двух стран, после чего будут сделаны совместные заявления для прессы.
В рамках визита премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани проведут встречи с министром иностранных дел Северной Македонии. Буяр Осман будет принят президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Глава МИД Северной Македонии посетит линию оккупации и ознакомится с текущей ситуацией на местах", - говорится в информации ведомства.