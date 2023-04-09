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Председатель ОБСЕ посетит Грузию с официальным визитом

Председатель ОБСЕ посетит Грузию с официальным визитом 10-11 апреля министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетит Грузию с официальным визитом в качестве председателя ОБСЕ.
В регионе
9 апреля 2023 г. 23:48
Председатель ОБСЕ посетит Грузию с официальным визитом

10-11 апреля министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетит Грузию с официальным визитом в качестве председателя ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, Буяра Османа примет министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

"Предстоит встреча как в очной форме, так и между делегациями двух стран, после чего будут сделаны совместные заявления для прессы.

В рамках визита премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани проведут встречи с министром иностранных дел Северной Македонии. Буяр Осман будет принят президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Глава МИД Северной Македонии посетит линию оккупации и ознакомится с текущей ситуацией на местах", - говорится в информации ведомства.

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