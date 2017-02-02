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    Действующий председатель ОБСЕ посетит Грузию и Молдову на этой неделе

    Основной целью визита станет урегулирование замороженных конфликтов в этих странах

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД  Австрии Себастьян Курц  сегодня отправится с визитом в Грузию и Молдову. Как сообщает Report, основной целью визита станет урегулирование замороженных конфликтов в этих странах. 

    "Визит в еще две зоны "замороженных конфликтов" в регионе ОБСЕ должен стать сильным сигналом нашей готовности внести вклад в разрешение этих конфликтов", — приводит пресс-служба  МИД Австрии слова министра.

     3 февраля  в Тбилиси  действующий председатель ОБСЕ встретится с главой МИД, премьер-министром и президентом Грузии, а вечером этого же дня отправится в Молдову.

    По словам С. Курца, "приоритетами австрийского председательства в этих регионах остаются улучшение условий жизни людей, усиление присутствия ОБСЕ и улучшение диалога между конфликтующими сторонами".

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