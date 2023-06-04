Председатель ОБСЕ поблагодарил Чавушоглу и поздравил Хакана Фидана

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи поблагодарил бывшего министра иностранных дел Турции Мевлуда Чавушоглу за его работу в качестве дипломата и поздравил нового министра иностранных дел Хакана Фидана.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи поблагодарил бывшего министра иностранных дел Турции Мевлуда Чавушоглу за его работу в качестве дипломата и поздравил нового министра иностранных дел Хакана Фидана.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Уважаемый Мевлуд Чавушоглу, мне было очень приятно работать с вами в последние годы. Мы благодарим вас за ваше постоянное стремление развивать традиционные тесные и дружеские отношения между Северной Македонией и Турцией", - отметил действующий председатель ОБСЕ.

"Поздравляем Хакана Фиду с назначением на пост нового министра иностранных дел Турции", - подчеркнул он.