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Председатель Меджлиса Ирана прилетел в Москву

Председатель Меджлиса Ирана прилетел в Москву Председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибыл в воскресенье на самолете в Москву.
В регионе
7 февраля 2021 г. 20:41
Председатель Меджлиса Ирана прилетел в Москву
Мохаммад Багер Галибаф

Председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибыл в воскресенье на самолете в Москву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что Галибаф возглавляет парламентскую делегацию, прибывшую по официальному приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Галибаф пробудет в России с 7 по 9 февраля. Спикер Меджлиса рассчитывает на встречу с председателем Госдумы. Кроме того, Галибаф доставил в Москву послание духовного лидера Ирана Али Хаменеи, адресованное президенту России Владимиру Путину.

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