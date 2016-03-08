Председатель Конституционного суда Грузии: Меня шантажируют

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Председатель Конституционного суда Грузии Георгий Папуашвили раскрыл дополнительные детали, связанные с существующими против него скрытыми материалами.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, председатель суда отметил, что кадры не связаны с его интимной жизнью, а о содержании фотоматериалов он не осведомлен.

"Тея Цулукиани (глава министерства юстиции Грузии - Report) не переносит мое пребывание на этой должности, потому что я непокорный председатель непокорной структуры. Сейчас это стало ясно, сняты все кавычки. Что касается видеоматериалов, это связано с тем, что якобы в состоянии опьянения я употребляю какие-то слова и веду себя не вполне адекватно. Это не связано с интимной жизнью. Я не знаю, что содержат фотоматериалы, во всяком случае ничего компрометирующего в природе не существует", - заявил Георгий Папуашвили.