Председатель Конгресса: Азербайджанская диаспора давно стала частью молдавского общества

Председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов в интервью восточноевропейскому бюро Report затронул вопросы российско-украинской войны, текущей ситуации в Молдове, интеграции азербайджанцев и сотрудничества двух стран.

Председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов в интервью восточноевропейскому бюро Report затронул вопросы российско-украинской войны, текущей ситуации в Молдове, интеграции азербайджанцев и сотрудничества двух стран.

Report предлагает интервью вниманию читателей:

- Какова сейчас ситуация в Молдове? С учетом того, что на фоне войны в соседней Украине, продолжающейся уже более двух лет, общественно-политическая ситуация в стране стала более уязвимой, повлияло ли это каким-то образом на жизнь наших соотечественников?

- Изменения безусловно есть. События в Украине существенно повлияли на ситуацию в регионе практически в каждой сфере – политической, экономической, социальной. Не затрагивая политику, могу сказать, что на азербайджанцев, проживающих в Молдове, война в соседнем государстве повлияла в той же степени, что и на всех остальных жителей страны. Азербайджанская диаспора уже давно успешно интегрировалась и стала частью молдавского общества. Молдова – наш второй дом. Мы любим ее так же, как и Азербайджан – нашу историческую Родину. Поэтому, конечно, любые происходящие здесь потрясения обязательно сказываются и на жизни наших соотечественников. Это нормально и предсказуемо, если ты являешься частью единой системы.

Кстати, в апреле 2024 года в Молдове будет проведена перепись населения, и впервые в истории можно будет указать свою принадлежность к двум нациям. Осенью этого года нас ждут президентские выборы, в которых мы будем активно участвовать в качестве избирателей. В следующем году запланированы парламентские выборы – с ними мы связываем определенные надежды, так как представители нашей диаспоры будут выдвигать свои кандидатуры.

Возвращаясь к вашему вопросу о войне в Украине, могу отметить, что власти Молдовы быстро смогли адаптироваться к ситуации. Весь мир мог наблюдать, как руководству страны удалось в кратчайшие сроки упорядочить и наладить работу с огромным потоком беженцев, избежав хаоса, паники и коллапса.

- Сколько азербайджанцев было вывезено из Украины через Молдову с начала войны? Каким образом осуществляется транзит наших соотечественников через территорию страны?

- Уже с первых дней войны благодаря оперативным договоренностям и действиям правительства и Парламента Республики Молдова, примэрий городов, правительства Азербайджана, Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, посольства Азербайджана в Молдове в сотрудничестве с нашим конгрессом был выработан четкий механизм эвакуации граждан Азербайджана, пожелавших покинуть зону военных действий и вернуться на историческую Родину. Были организованы вывозные автобусные рейсы через Турцию, а также эвакуационные авиарейсы.

Отмечу, на нас и сотрудников посольства в те дни легла огромная нагрузка, которая требовала не только физической, но и определенной эмоциональной выносливости. Мы буквально жили на вокзалах, встречая и провожая соотечественников, находящихся в состоянии сильного стресса – понятно, что людям приходилось бросать нажитое и принимать решение об отъезде буквально за считанные часы.

Конечно, все это сопровождалось большим нервным напряжением. И я не устаю благодарить всех, кто был вовлечен на каждом из этапов и содействовал тому, чтобы все желающие смогли оказаться в безопасности в Азербайджане. И речь здесь даже не о числе – хотя количество отправленных на Родину соотечественников и исчисляется тысячами, - речь о том, что вместе мы сделали большое дело и поучаствовали в судьбах людей.

- Какие мероприятия и проекты реализует конгресс в настоящее время?

В первую очередь, это проекты, ориентированные на саму диаспору. Мы дружно, весело, в соответствии со всеми азербайджанским традициями, отмечаем наши национальные праздники – например, в этом году на мероприятии на открытом воздухе по случаю Новруз-байрамы собралось около полутысячи человек! Каждый год к Рамазан Байраму мы бесплатно раздаем нашим соотечественникам жертвенное мясо. Крупное мероприятие уже третий год подряд организуем и ко Дню победы. Ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира много лет подряд мы проводим Марафон подарков, который охватывает все районы страны и всех детей азербайджанской диаспоры – в преддверии праздника активисты конгресса, наше молодое поколение, едут в каждое село и каждый город страны, где есть дети азербайджанской диаспоры возрастом до 10 лет, и вручают абсолютно каждому ребенку подарок.

В прошлом году мы впервые организовывали любительский чемпионат по нардам среди наших соотечественников и представителей титульной нации. Получилось достаточно интересное мероприятие, где игра стала точкой соприкосновения и объединила азербайджанцев и молдаван.

Обязательно чтим все памятные траурные даты нашего народа – Черный январь, Ходжалы, День геноцида азербайджанцев. Это тоже часть истории нашего народа, мы с глубоким уважением относимся к ней.

Важная и нужная часть работы конгресса, которая не привязана к датам, а ведется на постоянной основе – это благотворительные проекты. Мы регулярно оказываем помощь нашим нуждающимся соотечественникам и ветеранам. Это и продукты, и одежда, и обувь, и нужная в повседневном обиходе техника, и даже строительные материалы - все, в чем остро нуждаются люди.

Еще один значимый аспект работы нашего конгресса – деятельность, направленная на популяризацию азербайджанской культуры и языка в Молдове, а также интеграцию наших соотечественников в социум. Для этого мы активно принимаем участие в ТВ-программах, фестивалях этно-меньшинств и различных культурных мероприятиях. В декабре 2023 года мы с удовольствием организовали в кишиневском Органном зале концерт мугама в исполнении артистов из Азербайджана – послушать настоящий азербайджанский мугам мог каждый желающий.

Отдельно хочу рассказать о нашей воскресной школе. Этому проекту уже два года. В Кишиневе и Бендерах – в зоне левобережья Днестра, каждую неделю профессиональным педагогом проводятся занятия на азербайджанском языке для детей нашей общины. Ребята учатся грамматике, счету, изучают литературу, историю и традиции своей исторической Родины. Прекрасный проект, которым мы очень гордимся.

Жизнь азербайджанской диаспоры в Молдове действительно насыщена событиями. Мы стараемся быть в курсе не только проблем наших соотечественников, но и всегда следим за успехами наших ребят – в нашей общине много талантливых спортсменов – дзюдоистов, боксеров, теннисистов, которые блестяще показывают себя на региональных и международных чемпионатах. К слову, в марте на двух международных турнирах по дзюдо – в Анталии и в Австрии – активист КАМ и титулованный дзюдоист Адил Османов в финале встречался и одержал победу над азербайджанским спортсменом Рашидом Мамедалиевым. Для нас это тоже достаточно эмоциональный момент, ведь на татами сильнейшие и оба они – наши!

Что могу сказать в завершение. Азербайджанская диаспора в Молдове – действительно сильная и одна из самых активных. Нас часто ставят в пример общественным организациям, представляющим другие этноменьшинства, как инициативную и деятельную структуру – думаю, это о многом говорит. И в первую очередь о том, что мы единые и сплоченные.

Повторюсь, Молдова перестала быть для нас чужбиной, а стала вторым домом, где мы активно проявляем себя, где у нас есть голос и где нас слышат. И наша задача – жить здесь продуктивно и счастливо, сохраняя историческую память азербайджанского народа, чувство национальной гордости и любовь к нашей исторической Родине.