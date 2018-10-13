 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Председатель комиссии парламента Ирана: Дипломатические каналы между Вашингтоном и Тегераном должны оставаться открытыми

    Потому что США не означают только одного Трампа

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Дипломатические каналы между Вашингтоном и Тегераном должны оставаться открытыми".

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил председатель комиссии по Национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хашматулла Фалахетпише.

    "Должен строиться диалог с политиками и людьми из других областей в США, которые могут помешать введению широкомасштабных санкций против Ирана. Дипломатические каналы с США не должны закрываться. Потому что США не означают только одного Трампа", - отметил председатель комиссии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi