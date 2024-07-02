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Председатель КНР прибыл в Казахстан

Председатель КНР прибыл в Казахстан Прибывшего в Казахстан с госвизитом председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Астаны встретил президент Касым-Жомарт Токаев.
В регионе
2 июля 2024 г. 12:31
Председатель КНР прибыл в Казахстан
Си Цзиньпин

Прибывшего в Казахстан с госвизитом председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Астаны встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Китайский лидер также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится в Астане 3-4 июля.

Токаев ранее отметил, что астанинский саммит будет посвящен теме "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

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Версия на английском языке Chinese president arrives in Kazakhstan

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