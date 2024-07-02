Председатель КНР прибыл в Казахстан

Прибывшего в Казахстан с госвизитом председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Астаны встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

Прибывшего в Казахстан с госвизитом председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Астаны встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Китайский лидер также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится в Астане 3-4 июля.

Токаев ранее отметил, что астанинский саммит будет посвящен теме "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".