Председатель КНР: Отношения с Беларусью считаем стратегическими

Китай всегда рассматривал отношения с Беларусью как стратегически.

Китай всегда рассматривал отношения с Беларусью как стратегически.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине.

"Между нашими странами все крепнет традиционная дружба. А также укрепляется нерушимое политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество практически во всех сферах. Мы сохраняем тесные контакты и координацию в международных делах. Будь то в рамках ШОС, ООН", - отметил лидер КНР.

Он также сказал, что в конце августа в Китае состоится саммит ШОС, а 3 сентября - парад в Пекине, и пригласил Лукашенко принять участие в этих мероприятиях.

Отметим, что сначала предусмотрена рабочая встреча в формате чаепития, а затем главы государств пообщаются один на один.