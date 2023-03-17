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Председатель КНР 20-22 марта совершит визит в Россию

Председатель КНР 20-22 марта совершит визит в Россию Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию.
В регионе
17 марта 2023 г. 11:04
Председатель КНР 20-22 марта совершит визит в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Сообщается, что визит состоится по приглашению президента Владимира Путина.

Во время его визита состоится подписание ряда двусторонних документов.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене", - говорится в сообщении.

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