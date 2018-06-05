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    Председатель Кассационного суда Армении подал в отставку

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Председатель Кассационного суда Армении Арман Мкртумян представил в Высший судебный совет заявление об отставке. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в своем заявлении он, в частности, отметил, что около тридцати лет работал в Кассационном суде на разных должностях. 

    "Считаю, что необходимо дать возможность опытным молодым людям проявить свои знания, силу, энергию в сложном и ответственном деле по дальнейшему развитию прецедентного права и системы юстиции", - отмечается  в заявлении.

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