Председатель Госдумы России прибыл в Китай

В Китай с официальным визитом прибыла делегация Госдумы России во главе с ее председателем Вячеславом Володиным.

В Китай с официальным визитом прибыла делегация Госдумы России во главе с ее председателем Вячеславом Володиным.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение Госдумы.

В ходе поездки, которая продлится с 21 по 23 ноября, представители российского парламента встретятся с руководством Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) и другими официальными лицами.

"Будут обсуждаться вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия двух стран в различных сферах - экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других", - сказано в сообщении.