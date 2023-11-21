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Председатель Госдумы России прибыл в Китай

Председатель Госдумы России прибыл в Китай В Китай с официальным визитом прибыла делегация Госдумы России во главе с ее председателем Вячеславом Володиным.
В регионе
21 ноября 2023 г. 10:25
Председатель Госдумы России прибыл в Китай

В Китай с официальным визитом прибыла делегация Госдумы России во главе с ее председателем Вячеславом Володиным.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение Госдумы.

В ходе поездки, которая продлится с 21 по 23 ноября, представители российского парламента встретятся с руководством Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) и другими официальными лицами.

"Будут обсуждаться вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия двух стран в различных сферах - экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других", - сказано в сообщении.

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