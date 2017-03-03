Председатель Госдумы России прибыл в Армению

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Делегация депутатов Государственной Думы России во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным находится с официальным визитом в Армении, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Ожидается, что делегация во главе с В.Володиным проведет встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и председателем парламента Галустом Саакяном.

В рамках визита стороны обсудят состояние и дальнейшее развитие двустороннего парламентского сотрудничества, ключевые темы двусторонних отношений. В частности, в центре внимания российских и армянских депутатов будут вопросы совместной работы на межпарламентских площадках, включая Парламентскую ассамблею ОДКБ, МПА СНГ, ПА ОБСЕ.

В состав делегации входят председатели трех комитетов Госдумы – по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов.