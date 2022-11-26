Председатель Госдумы России посетит Узбекистан

Российская делегация во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным посетит Узбекистан.
Как передает Report cо ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом передает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Планируется, что визит состоится 27-28 ноября. В рамках него пройдут встречи членов делегации в Законодательной палате и Сенате Олий Мажлиса.
Стороны обсудят текущее состояние межпарламентского сотрудничества двух стран, перспективы дальнейшей совместной работы, а также вопросы укрепления отношений.