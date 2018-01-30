Председатель Госдумы России: Новые ограничения США нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Новые ограничения США нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин.

Он также подчеркнул, что американские власти проводят такую политику ограничений, которая является способом навязывать свою волю другим странам для их отказа от независимого курса.

"Введение новых санкций — очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику, однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США. Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты", — подытожил Володин.

Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад". В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.