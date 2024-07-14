Председатель Госдумы РФ: США находятся на грани гражданской войны

США из-за проводимой ими многолетней политики пришли к тому, что находятся буквально на грани гражданской войны.

США из-за проводимой ими многолетней политики пришли к тому, что находятся буквально на грани гражданской войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

"Своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны. Что подтверждают и социологические опросы - 37% считают, что в случае переизбрания Байдена президентом вероятна гражданская война", - сказал он.

Председатель Госдумы также выдвинул три версии, которые объясняют, что могло привести к покушению на Трампа.

В качестве первой версии Володин указал на кризис американской политической системы. По его словам, любой шаг, направленный на то, чтобы исправить сложившуюся практику, встречается действующей властью как попытка переворота и жестко пресекается.

Другой версией произошедшего он считает "серьезный раскол внутри общества, так как многие годы Белый дом сталкивал американцев между собой по расовому и религиозному принципу, по политическим убеждениям, разрушал традиционные ценности.

Третьей вероятной причиной, по мнению Володина, является концентрация действующей власти США на вмешательстве в дела суверенных государств. По его словам, позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии.

Председатель Госдумы также указал на то, что политические оппоненты в США и Европе "используют взволнованное и расколотое общество в своих корыстных и шкурных интересах".

"Это неприемлемо. Необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона и Брюсселя. В противном случае Запад ждут большие проблемы", - заключил он.