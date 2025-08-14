Председатель Госдумы РФ прибыл с визитом в Северную Корею

О нас

14 августа 2025 г. 01:48
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации прибыл с официальным визитом в столицу Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньян.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ГД.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе делегации ГД прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению Верховного народного собрания КНДР", - говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что в программе визита, который продлится до 15 августа, ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от т.н. японского колониального господства.

Отметим, что РФ и КНДР расширяют взаимодействие по ряду направлений. В частности, секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу трижды посетил Пхеньян в течение трех месяцев, последняя такая поездка состоялась в июне. Власти КНДР, в свою очередь, оказывают России поддержку на фоне войны в Украине, в том числе отправкой военных.

Кроме того, тысячи граждан Северной Кореи, как удалось выяснить BBC News, отправляются работать в России "в рабских условиях", чтобы восполнить огромный дефицит рабочей силы, усугубленный продолжающейся российско-украинской войной.

