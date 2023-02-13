Председатель Госдумы РФ предупредил Армению

Председатель Госдумы России Вячеслава Володин предостерег Армению от попыток вовлечения в решение ситуации в регионе европейских структур.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предостерег Армению от попыток вовлечения в решение ситуации в регионе европейских структур.

Как сообщает Report, об этом Вячеслав Володин заявил сегодня в Москве на встрече со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Председатель Госдумы подчеркнул, что нормализация отношений между Баку и Ереваном должно основываться на соглашении, подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России.

"Давайте исходить из того, что есть решение, принятое на уровне глав государств - Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Будем руководствоваться этим и со своей стороны делать все, чтобы эти договоренности были реализованы, - сказал Вячеслав Володин. - А те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, могут просто страну потерять".

"Прежде чем взывать к Европарламенту и втягивать этот орган в решение каких‑то вопросов, надо ответить: а вообще с участием Европарламента, ПАСЕ какой‑то острый вопрос или ситуация конфликтная были решены? Примера такого нет, - отметил председатель Госдумы РФ. - Посмотрите, что происходило в Украине, какие заявления делались канцлером Германии Меркель и тогдашним президентом Франции Олландом. Как сейчас оказалось, дурачили весь мир, лгали, врали, а сами готовились к войне".

В. Володин подчеркнул, что поэтому, желающие вовлечь Европарламент и ПАСЕ "должны 10 раз подумать и взвесить, чем это может закончиться".