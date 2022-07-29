Председатель Европарламента пообещала Киеву всеобъемлющую помощь после войны

Председатель Европарламента Роберта Метсола пообещала Киеву всеобъемлющую помощь после окончания войны, а также подтвердила принадлежность Украины к Европе.
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Выступая по видеосвязи перед Верховной радой по случаю празднования Дня украинской государственности, Р.Метсола отметила, что Украина заняла место среди европейских наций со времен правления князя Владимира Святославича. Евросоюз - на стороне Украины "как в плохие, так и в хорошие времена", подчеркнула она.
Предоставив Киеву статус кандидата, Евросоюз продемонстрировал свою решительность сопровождать Украину на пути к достижению полноправного членства, хотя "этот путь не будет легким", заявила глава Европарламента.
Кроме поддержки в построении парламентской демократии, Метсола заявила об экономической помощи Европы в восстановлении Украины и ее трансформации в современное, устойчивое, поступательно развивающееся государство.