Председатель Европарламента пообещала Киеву всеобъемлющую помощь после войны

Председатель Европарламента Роберта Метсола пообещала Киеву всеобъемлющую помощь после окончания войны, а также подтвердила принадлежность Украины к Европе.

Председатель Европарламента Роберта Метсола пообещала Киеву всеобъемлющую помощь после окончания войны, а также подтвердила принадлежность Украины к Европе.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Выступая по видеосвязи перед Верховной радой по случаю празднования Дня украинской государственности, Р.Метсола отметила, что Украина заняла место среди европейских наций со времен правления князя Владимира Святославича. Евросоюз - на стороне Украины "как в плохие, так и в хорошие времена", подчеркнула она.

Предоставив Киеву статус кандидата, Евросоюз продемонстрировал свою решительность сопровождать Украину на пути к достижению полноправного членства, хотя "этот путь не будет легким", заявила глава Европарламента.

Кроме поддержки в построении парламентской демократии, Метсола заявила об экономической помощи Европы в восстановлении Украины и ее трансформации в современное, устойчивое, поступательно развивающееся государство.