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    Председатель Еврокомиссии: Финансовые средства, выплачиваемые Турции, сокращены не будут

    Ангела Меркель: Поэтому будет выслушана позиция всех сторон

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Финансовые средства, выплачиваемые Турции, сокращены не будут".

    Как передает Report со ссылкой на CNNTürk, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на собрании структуры на высшем уровне.

    Отметим, что до собрания высказалась канцлер Германии Ангела Меркель: "Турция очень важный партнер Евросоюза для сотрудничество по вопросам беженцев. Мы взяли на себя обязательства в ближайшие три года выделить 3 млрд евро. Мы должны выполнить это обязательство для удовлетворения нужд беженцев".

    А.Меркель отметила, что участники саммита обсудят возможность применения ограничения к выплате этой суммы Анкаре: "Поэтому будет выслушана позиция всех сторон".

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