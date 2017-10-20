Председатель Еврокомиссии: Финансовые средства, выплачиваемые Турции, сокращены не будут

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Финансовые средства, выплачиваемые Турции, сокращены не будут".

Как передает Report со ссылкой на CNNTürk, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на собрании структуры на высшем уровне.

Отметим, что до собрания высказалась канцлер Германии Ангела Меркель: "Турция очень важный партнер Евросоюза для сотрудничество по вопросам беженцев. Мы взяли на себя обязательства в ближайшие три года выделить 3 млрд евро. Мы должны выполнить это обязательство для удовлетворения нужд беженцев".

А.Меркель отметила, что участники саммита обсудят возможность применения ограничения к выплате этой суммы Анкаре: "Поэтому будет выслушана позиция всех сторон".