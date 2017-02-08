Предприниматели-азербайджанцы направили жалобу губернатору Рязанской области

Москва. 8 февраля. REPORT.AZ/ Предприниматели-азербайджанцы из Рязани пожаловались губернатору области на несанкционированные обыски и изъятия, сообщает московский корреспондент Report.

Напомним, что в конце 2016 года правоохранители вместе с сотрудниками местного управления Россельхознадзора провели несколько рейдов на оптовой плодо-овощной базе города Рязань. В результате мероприятий у 15 продавцов-азербайджанцев были изъяты крупные партии овощей и фруктов, "не разрешенных к ввозу на территорию Российской Федерации".

По итогам были составлены соответствующие акты. Продавцы заявили, что они были составлены с нарушениями законодательства, так как многие из них составлены под одним и тем же номером, а все записи написаны неразборчивым почерком. Азербайджанские предприниматели утверждают, что весь товар берут на известной оптовой базе Москвы "Фудсити" и на них есть соответствующие бумаги.

Как утверждает один из потерпевших продавцов, гражданин России Ильхам Сеидов, сотрудники правоохранительных органов грубо вели себя в отношении работников рынка, нарушая их законные требования предъявить соответствующие документы.

"Нам нанесён большой ущерб. Я остался без средств для дальнейшего занятия предпринимательской деятельностью, в результате чего моя семья голодает. Куда обращаться, где искать виноватых не знаю", - отметил предприниматель.

В итоге потерпевшие были вынуждены искать правду в вышестоящих органах и обратились за помощью к председателю рязанского отделения Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) Самиру Гараеву.

"Потерпевшие азербайджанцы утверждают, что видели вечером после изъятия товара тех же правоохранителей, идущих домой с большими пакетами фруктов. Такие факты поджигают настроения азербайджанцев, семьи которых остались без средств перед новогодними праздниками", - указал С.Гараев.

Он также отметил, что жалобы предпринимателей направлены губернатору области Олегу Ковалеву и уполномоченному по правам предпринимателей области Егору Бурцеву.

Связаться по этому вопросу с представителями правоохранительных органов Рязанской области не удалось.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что обсуждала этот вопрос с рязанскими коллегами. По ее словам, рейды проводились по инициативе правоохранительных органов Рязанской области, а сотрудники Россельхознадзора привлекались лишь в качестве экспертов.