Предотвращена попытка нападения террористов PYD на турецких военнослужащих

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Предотвращен план нападения террористической PYD (сирийское крыло террористической РПК) на Вооруженные силы Турции и Свободную сирийскую армию.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, PYD планировало напасть на турецких военнослужащих и Свободную сирийскую армию в сирийском регионе Джераблус с загруженным взрывчаткой автомобилем.

По информации, террористы планировали нападение на относящийся к турецким военнослужащим конвой на машине, в которую было загружено свыше 10 тонн взрывчатки.

В информации говорится о задержании террориста по имени Хусейн Хамедан из села Шуюх сирийского региона Тель Абьят. Он признался, что приказ был получен из контролируемого PYD Мюнбича. По его словам, организацией нападения занимались два члена PYD по имени Фырат и Зиндар. Х.Хамедан сказал, что среди них был также перешедший из Турции в Сирию террорист по имени Джихан.

В информации отмечается, что подобные террористические нападения в регионе возрастут.