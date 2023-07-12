Предотвращен взрыв на газопроводе в Самарской области

Неизвестные планировали устроить взрыв в Самарской области на газопроводе.

Неизвестные планировали устроить взрыв в Самарской области на газопроводе.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Утверждается, что на газопроводе "Газпром трансгаз Самара" в Самарской области была обнаружена утечка, а на 967 километре газопровода "Челябинск-Петров" специалистами аварийной группы найдено круглое отверстие в трубе диаметром около 25 мм, а в 60 метрах от этого места был найден синий пакет с СВУ (самодельное взрывное устройство), который был прислонен к трубе.

"Бомба состояла из пластиковой трубы, куда были засыпаны взрывчатые вещества, взрывателя и таймера - его роль выполнял будильник "Рубин", который был установлен на 12:00", - говорится в публикации.

Согласно информации, СВУ обезвредили на месте.