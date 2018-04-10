Предотвращен теракт в одном из торговых центров России

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в одном из торговых центров в Саратове.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, ФСБ России с начала года предотвратила на стадии подготовки шесть террористических актов, в том числе на избирательных участках и в торговом центре.

"В марте в Саратовской области при попытке задержания ликвидированы члены ячейки ИГИЛ, планировавшие совершение теракта в одном из торговых центров Саратова. При них обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство мощность около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте", — сказал Бортников.



Он подчеркнул, что за последнее время ФСБ пресекла деятельность 12 террористических ячеек, задержала 188 и нейтрализовала 12 боевиков.