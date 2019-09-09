Предложено создать систему помощи мигрантам в поиске работы в СНГ

Страны СНГ планируют реализовать на пространстве Содружества систему помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства.

Как передает Report со ссылкой на БелТА, об этом сообщил начальник отдела трудовой миграции департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты России Геннадий Седаков.

"Это вопросы информирования, профессиональной подготовки, подбора, связанные с помощью в отправке мигрантов для их возвращения на родину, то есть некий комплекс вопросов, который сегодня в мире реализуется многими странами. Организованный набор - достаточно распространенная форма трудоустройства мигрантов. Мы решили, что также можем на пространстве Содружества попытаться реализовать такую идею", - заявил Г.Седаков.

По его словам, данная мера предусмотрена проектом соглашения об организованном наборе и привлечении граждан стран СНГ для временной трудовой деятельности на территории другого государства Содружества.

Министр подчеркнул, что вопрос финансирования в документе напрямую не оговорен.

"Это уже будет решаться при подготовке финансово-экономического обоснования. Но, как правило, участвуют обе стороны: и те государства, которые отправляют, и те, которые принимают мигрантов. Это вопрос субсидиарной ответственности, в том числе финансовой. Но при этом здесь главное не финансовая составляющая, а организационная. Необходимо, чтобы те организации и органы власти, которые заинтересованы в миграции, отвечают за миграцию и труд, участвовали в этом процессе. Для нас важно организовать саму работу", - Г.Седаков.

Отметим, что заседание рабочей группы экспертов по рассмотрению документа проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Инициатором и разработчиком документа стала российская сторона.