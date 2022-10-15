Предложения и инициативы президента Туркменистана на саммите "Центральная Азия - Россия"

В рамках состоявшегося 14 октября 2022 года в г. Астане Саммита «Центральная Азия – Россия» Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с речью, в которой были выдвинуты ряд предложений и инициатив, призванных вывести партнерство между государс

В рамках состоявшегося 14 октября 2022 года в г. Астане Саммита «Центральная Азия – Россия» Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с речью, в которой были выдвинуты ряд предложений и инициатив, призванных вывести партнерство между государствами Центральной Азии и Российской Федерации по различным ключевым направлениям сотрудничества на более высокий уровень.

Глава Туркменистана отметил, что сегодняшняя встреча, знаменует собой продолжение тесного многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и России по основным пунктам мировой и региональной повестки. Среди них важнейшее значение приобретает обеспечение мира, стабильности и безопасности как ключевого фактора успешного развития наших государств, расширения и углубления интеграционных экономических и торговых связей, решение социальных и гуманитарных задач.

Приходится с сожалением констатировать, что за последнее время тенденции в мировой геополитике идут далеко не в позитивном ключе. Размываются основы международного права, что влияет на эффективность работы ООН, других опорных институтов. Меняется смысл и содержание межгосударственных отношений. Расширяется география конфликтов, угроз терроризма, экстремизма и радикализма.

Было подчеркнуто, что в этих условиях тесное, эффективное взаимодействие государств Центральной Азии и России приобретает решающее значение. Сегодня требуется чётко скоординированная политико-дипломатическая работа, слаженное сотрудничество по линии специальных служб, задействование информационных ресурсов, общественных институтов для создания надежных и долгосрочных защитных механизмов, способных обеспечить нашим странам и гражданам мир, спокойствие и уверенность в прочности государственных устоев.

Одновременно следует активизировать совместную работу в международных организациях на этом направлении, добиваться сплоченности и единства в деле уважения и эффективной реализации общепризнанных норм международного права.

В региональном аспекте Президент Туркменистана предложил максимально применять превентивные меры, инструменты предупреждения потенциальных конфликтов, используя для этого имеющиеся рычаги и опыт.

В данном контексте было предложено сосредоточиться на конкретных направлениях:

Первое – противодействие попыткам дестабилизации обстановки в наших государствах;

Второе – обеспечение гарантий защиты от угроз терроризма, экстремизма, кибер- и биологической опасности;

Третье – борьба с искусственным внедрением в общественное сознание ложных смыслов и нравственных ориентиров;

Четвертое – предупреждение потенциальных негативных последствий общего осложнения обстановки в мире.

В целях активизации совместной деятельности в вышеназванных направлениях Президент Туркменистана констатировал целесообразность оптимизировать режим шестисторонних консультаций между министерствами иностранных дел. Подчеркнув, что то же самое относится к деятельности специальных служб, других структур, глава государства Сердар Бердымухамедов предложил поручить министерствам и руководителям ведомств разработать алгоритмы и тематику консультаций, исходя из вышеперечисленных задач.

Как отмечалось, отдельная тема международной повестки – ситуация в Афганистане. В этой связи была высказана убежденность, что страны Центральной Азии и Россия в равной степени заинтересованы в стабильности в Афганистане. Мирный, стабильный, развивающийся Афганистан – это одна из гарантий безопасности наших границ, наших граждан.

Наряду с этим подчеркивалось, что в данном контексте Туркменистан приветствует и поддерживает международные механизмы по политическому урегулированию ситуации в Афганистане, усилия центральноазиатских стран, России, Ирана, Китая, миссий ООН на афганском направлении.

Важнейший вопрос – интеграция Афганистана в международные и региональные экономические связи. За последние годы Туркменистан инициировал ряд крупных инфраструктурных проектов с афганским участием. В их числе: газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, высоковольтная линия электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, оптико-волоконная линия связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, железные дороги из Туркменистана в афганском направлении.

Посредством осуществления таких проектов Афганистан получает стратегическую перспективу экономического и социального развития, сможет реализовать свои географические преимущества как связующего звена на континенте, резюмировал Президент Туркменистана.

В рамках шестистороннего сотрудничества важнейшим приоритетом выступает экономика. Здесь видим большие перспективы, сделал акцент глава Туркменистана. Это, прежде всего, такие направления как энергетика, промышленная кооперация, текстильное производство, агропромышленный комплекс, логистика, новые технологии, региональная торговля.

В ряду основных предложений в этих областях были названы: необходимость стимулирования бизнес-сообщества наших стран к более тесному партнёрству; возможность инициирования создания постоянно действующего делового формата Центральная Азия + Россия, в ходе которого рассматривались бы различные аспекты торгово-экономического сотрудничества.

Особую значимость приобретает создание на территориях наших стран современной транспортно-транзитной и коммуникационной систем посредством строительства разветвленной инфраструктуры транспортного сообщения и транзита, охватывающей пространства континентальной Евразии с выходом в Мировой океан, заявил Президент Сердар Бердымухамедов.

Туркменистан считает, что необходимо сосредоточить усилия на максимальной реализации потенциала, открывающегося перед государствами Центральной Азии и Россией в контексте оптимизации транспортных потоков на Евроазиатском пространстве.

В этом контексте следует рассматривать активизацию работы транспортного коридора «Север-Юг»: из России через Центральную Азию к морским терминалам в Индийском океане, продолжил глава государства, подтвердив, что Туркменистан, как страна, по территории которой обеспечивается кратчайший путь к Персидскому заливу, к портам Ирана и оттуда – в Индию, готов приступить к реализации этого проекта.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан всецело выступает за развитие и углубление культурных, гуманитарных, научных, образовательных, спортивных, туристических связей между нашими странами. В этой связи было предложено подумать над организацией в следующем году Фестиваля культуры и искусств народов Центральной Азии и России.

Глава Туркменистана также заявил, что в работе сегодняшнего заседания Совета глав государств СНГ была заслушана информация о работе Межпарламентской ассамблеи СНГ, в которой отмечались основные моменты, связанные с деятельностью этого важного органа. В дополнение к этому и в контексте Саммита глав государств Центральной Азии и России Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в мае текущего года в Ашхабаде по инициативе Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова на самом высоком уровне прошли Первый Межпарламентский форум «Центральная Азия - Россия» и Диалог женщин наших стран. Межпарламентский форум стал основой для организации нынешней встречи, продолжил глава государства, отметив, что, однако, к сожалению, сегодня эти события не были озвучены. При этом особый акцент был сделан на том, что проведение таких форумов представляется актуальным, в первую очередь, с точки зрения развития совместного партнёрства и взаимодействия.

В завершение, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил твердую приверженность Туркменистана развитию братских, добрососедских, равноправных между нашими странами, готовность к дальнейшему созидательному взаимодействию, и поблагодарил каждого из присутствующих глав государств за большой личный вклад в этот процесс.