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Прорабатывается вопрос побратимства между городами Гянджа и Марнеули

Прорабатывается вопрос побратимства между городами Гянджа и Марнеули Прорабатывается вопрос побратимства между вторым по величине городом Азербайджана Гянджой и грузинским городом Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы.
В регионе
24 февраля 2022 г. 14:33
Прорабатывается вопрос побратимства между городами Гянджа и Марнеули

Прорабатывается вопрос побратимства между вторым по величине городом Азербайджана Гянджой и грузинским городом Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы.

Как передает грузинское бюро Report, с этим предложением посол Азербайджана в соседней стране Фаик Гулиев выступил на встрече с губернатором региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.

Посол напомнил, что Рустави и Сумгайыт – города-побратимы, а в прошлом году Тбилиси и Баку также стали побратимами.

По словам Ф.Гулиева, побратимство Гянджи и Марнеули не только придаст импульс усилению сотрудничества между регионами Азербайджана и Грузии, но также может создать условия для налаживания прочных культурно-гуманитарных и торгово-экономических связей между городами.

Город Марнеули – административный центр одноименного муниципалитета. В 2014 году согласно последней переписи в Грузии, в городе проживает 20 211 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncə və Marneuli şəhərlərinin qardaşlaşması təklif olunub

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