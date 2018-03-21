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    Праздник Новруз широко отметили в Марнеули - ФОТО

    © Foto: "Report"

    Марнеули. 21 марта. REPORT.AZ/ В грузинском городе Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы, широко отметили Праздник Новруз.

    Как передает грузинское бюро Report, в различных специально отведенных местах продемонстрировали исторические, национальные традиционные атрибуты.

    В мероприятии приняли участие министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и министр по вопросам беженцев Созар Субари.

    Грузинских министров угостили самоварным чаем, шекербурой, пахлавой, они пронаблюдали за выступлением спортсменов.

    Министры поздравили азербайджанский народ с праздником, выразили уверенность, что братские отношения между двумя странами в будущем укрепятся еще больше.

    Мероприятие завершилось концертной программой.

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