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Праздник Нового года жители Армении встретят в стрессовом состоянии

Праздник Нового года жители Армении встретят в стрессовом состоянии Экономическая ситуация в Армении продолжает ухудшаться
В регионе
4 декабря 2021 г. 01:42
Праздник Нового года жители Армении встретят в стрессовом состоянии

Экономическая ситуация в Армении продолжает ухудшаться

Как передает Report со ссылкой на News.am, в отличие от 2019 года, наступающий декабрь, судя по всему, будет отмечен рекордным повышением цен. Трамплин, для предновогоднего взвинчивания цен, уже имеется. В октябре текущего года, по сравнению с декабрем 2019 года, продукты питания подорожали в среднем на 10,4%, алкогольные напитки - на 22.0% (в том числе крепкие спиртные напитки - более чем на одну треть цены). Это официальные показатели.

В реальности дела обстоят заметно хуже. Покупатели жалуются, что при каждом очередном посещении магазина, они часто видят новые цены, более высокие, чем ранее. По словам специалиста торговли, нередко люди покупают ряд продуктов питания, ставших "деликатесами", буквально по граммам.

Ныне праздник вряд ли будет встречен с тем же настроением, что годы назад. Свою роль играет пандемия COVID-19, а также один за другим сообщения, относительно повышения тарифов на ряд коммунальных услуг в будущем году. Через месяц тарифы на питьевую воду будут повышены, затем, как ожидается, наступит очередь природного газа и электроэнергии.

Тогда цепная реакция приведет к очередному витку инфляции, и уровень жизни большинства населения заметно ухудшится. Особенно тяжело придется социально уязвимым группам населения - семьям, живущим на одну лишь пенсию, или низкую зарплату.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan əhalisi Yeni ili streslə qarşılayacaq

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