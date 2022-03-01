Правящую партию Казахстана переименуют

Спикер Мажилиса Казахстана предложил переименовать правящую партию "Нур Отан" в "Аманат"

Спикер Мажилиса Казахстана предложил переименовать правящую партию "Нур Отан" в "Аманат". Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о переименовании партии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В переводе слово "аманат" означает завет предков, наказ будущим поколениям. Аманат - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности и общенационального единства, бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки", - сказал Токаев.

Помимо этого, участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") исключили из политсовета объединения бывшего спикера Мажилиса (нижней палаты) парламента Нурлана Нигматулина и ввели в его состав премьер-министра Алихана Смаилова.

"На ваше рассмотрение вносится вопрос о выведении из политического совета партии членов партии Оспанбека Алсеитова (экс-директора ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" - прим. ТАСС) и Нурлана Нигматулина, а также введении в его состав следующих членов партии: премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, руководителя администрации президента Казахстана Мурата Нуртлеу", - сказал исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

Участники съезда поддержали это предложение.

"Нур Отан" - крупнейшая партия Казахстана, ее членами являются более 835 тысяч человек. Она была основана в феврале 1999 года по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как Республиканская политическая партия "Отан" ("Отечество").