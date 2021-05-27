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Правящая партия Турции завершила работу над проектом новой конституции

Правящая партия Турции завершила работу над проектом новой конституции Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) завершила работу над проектом новой конституции страны и передаст его для обсуждения другим политическим силам.
В регионе
27 мая 2021 г. 19:21
Правящая партия Турции завершила работу над проектом новой конституции
Реджеп Тайип Эрдоган

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) завершила работу над проектом новой конституции страны и передаст его для обсуждения другим политическим силам.

Как передает Report, об этом в четверг заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

"С новой гражданской конституцией мы переведем страну в высшую лигу. Наша и остальные партии тщательно занимаются этим. Свою работу мы закончили, передадим ее другим партиям. К концу года будут проведены оценки, и мы будем искать варианты консенсуса для представления общего документа", - сказал он.

По словам Эрдогана, "все политические партии должны содействовать работе над новой конституцией".

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