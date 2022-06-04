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Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана кандидатом на президентских выборах

Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана кандидатом на президентских выборах Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах, которые пройдут летом 2023 года.
В регионе
4 июня 2022 г. 19:54
Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана кандидатом на президентских выборах

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах, которые пройдут летом 2023 года.

Как передает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь ПСР Омер Челик по итогам съезда партии.

"Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Реджеп Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились", - сказал он.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года. В правящий блок Народный альянс входят ПСР и ультраправая Партия националистического движения. Между тем оппозиционные партии пока что не назвали своих кандидатов. Кроме того, блок шести оппозиционных партий настаивает на проведении досрочных выборов.

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Версия на азербайджанском языке AKP Ərdoğanın prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürüb

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