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    ​Правящая партия Турции обнародовала результаты опроса в связи с предстоящими парламентскими выборами

    Правящая партия справедливости и развития получит 47-50% мест в новом парламенте

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ По результатам опроса, проведенного правящей партией Турции (партия справедливости и развития), на парламентских выборах 7 июня оппозиционная народно-демократическая партия (HDP) не сможет набрать достаточное количество голосов избирателей и преодолеть необходимый процентный барьер.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил главный советник председателя правящей партии Гусейн Челик.

    Он отметил что, по результатам проведенного партией опроса общественного мнения, партия справедливости и развития получит 47-50% мест в новом парламенте, народно-республиканская партия (CXP) наберет 23-25% голосов, а за партию националистического движения (MHP) отдадут свои голоса 13-16% избирателей. 

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