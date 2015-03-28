​Правящая партия Турции обнародовала результаты опроса в связи с предстоящими парламентскими выборами

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ По результатам опроса, проведенного правящей партией Турции (партия справедливости и развития), на парламентских выборах 7 июня оппозиционная народно-демократическая партия (HDP) не сможет набрать достаточное количество голосов избирателей и преодолеть необходимый процентный барьер.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил главный советник председателя правящей партии Гусейн Челик.

Он отметил что, по результатам проведенного партией опроса общественного мнения, партия справедливости и развития получит 47-50% мест в новом парламенте, народно-республиканская партия (CXP) наберет 23-25% голосов, а за партию националистического движения (MHP) отдадут свои голоса 13-16% избирателей.