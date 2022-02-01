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Правящая партия Казахстана утвердила новый состав бюро политсовета

Правящая партия Казахстана утвердила новый состав бюро политсовета Правящая партия Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") внесла изменения в состав бюро политического совета.
В регионе
1 февраля 2022 г. 07:37
Правящая партия Казахстана утвердила новый состав бюро политсовета

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") внесла изменения в состав бюро политического совета.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба партии "Нур Отан".

"Постановлением политического совета партии (согласно пункту 9.4 устава) был утвержден новый состав бюро политического совета партии "Нур Отан", - говорится в сообщении.

В состав бюро политсовета вошли девять человек, среди которых президент Казахстана, председатель партии Касым-Жомарт Токаев, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев, руководитель администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов, депутат нижней палаты парламента Ерлан Саиров, депутат верхней палаты парламента Ляззат Калтаева, председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан" Дархан Кыдырали.

На съезде "Нур Отан" 28 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Токаева председателем правящей партии, делегаты единогласно поддержали кандидату действующего главы государства. Кроме того, на съезде был утвержден новый состав политического совета партии, в него, в частности, не вошли депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента и старшая дочь первого президента Дарига Назарбаева, первый заместитель председателя "Нур Отан" Бауыржан Байбек и бывший глава правительства республики Аскар Мамин.

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