Правящая партия: Грузия смогла избежать украинского сценария

Грузии удалось избежать украинского сценария, однако борьба за сохранение мира в стране продолжается.

Грузии удалось избежать украинского сценария, однако борьба за сохранение мира в стране продолжается.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении политического совета правящей в Грузии партии "Грузинская мечта".

"Грузии большими усилиями и в результате бескомпромиссной борьбы удалось избежать украинского сценария, однако борьба за мир продолжается и эту борьбу надо довести до конца", - говорится в заявлении партии.

В правящей партии еще раз напомнили, что пока боевые действия в Украине продолжаются, всегда будет интерес для открытия "второго фронта" в Грузии. В связи с этим политический совет партии подчеркнул, что "народ Грузии должен бороться до конца, чтобы выжить".