Правящая партия Грузии заявила о 81 факте фальсификации оппозицией выборов в парламент

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" направит в прокуратуру информацию о конкретных фактах фальсификации на парламентских выборах 26 октября со стороны оппозиционных партий.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" направит в прокуратуру информацию о конкретных фактах фальсификации на парламентских выборах 26 октября со стороны оппозиционных партий.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе в ходе брифинга.

"Мы установили 81 факт, когда избирателям, поддерживающим "Грузинскую мечту", не была предоставлена возможность проголосовать на своих избирательных участках", - сказал он.

По его словам, эти избиратели, придя на свой избирательный участок, столкнулись с труднопреодолимой проблемой, так как не нашли себя в списках на этих участках и оказались зарегистрированными в других городах и районах в качестве наблюдателей оппозиционных партий.