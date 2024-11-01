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Правящая партия Грузии заявила о 81 факте фальсификации оппозицией выборов в парламент

Правящая партия Грузии заявила о 81 факте фальсификации оппозицией выборов в парламент Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" направит в прокуратуру информацию о конкретных фактах фальсификации на парламентских выборах 26 октября со стороны оппозиционных партий.
В регионе
1 ноября 2024 г. 13:03
Правящая партия Грузии заявила о 81 факте фальсификации оппозицией выборов в парламент

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" направит в прокуратуру информацию о конкретных фактах фальсификации на парламентских выборах 26 октября со стороны оппозиционных партий.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе в ходе брифинга.

"Мы установили 81 факт, когда избирателям, поддерживающим "Грузинскую мечту", не была предоставлена возможность проголосовать на своих избирательных участках", - сказал он.

По его словам, эти избиратели, придя на свой избирательный участок, столкнулись с труднопреодолимой проблемой, так как не нашли себя в списках на этих участках и оказались зарегистрированными в других городах и районах в качестве наблюдателей оппозиционных партий.

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Версия на английском языке Georgia's ruling party claims 81 cases of opposition falsification of parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda müxalifətin parlament seçkilərini saxtalaşdırması ilə bağlı 81 fakt müəyyən edilib

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