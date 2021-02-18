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Правящая партия Грузии выдвинула министра обороны кандидатом в премьеры

Правящая партия Грузии выдвинула министра обороны кандидатом в премьеры Ранее премьер Грузии Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с командой
В регионе
18 февраля 2021 г. 17:58
Правящая партия Грузии выдвинула министра обороны кандидатом в премьеры

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула главу Минобороны Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры после того, как подал в отставку Георгий Гахария. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге, который транслировался на странице политического объединения в Facebook.

"Сегодня состоялось заседание политического совета партии, на котором было принято решение о кандидате в премьер-министры. На основании моего представления как председателя партии политсовет единогласно решил назвать Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры", - сказал Кобахидзе.

Ранее премьер Грузии Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с командой.

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