Правящая партия Грузии в парламенте по итогам выборов получит 90-91 мандат

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", несмотря на победу на парламентских выборах, получит в парламенте, по предварительным подсчетам, 90-91 мандат.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", несмотря на победу на парламентских выборах, получит в парламенте, по предварительным подсчетам, 90-91 мандат.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге исполнительный секретарь политического объединения Мамука Мдинарадзе.

"Я должен сказать вам искренне, что мы немного большего ожидали. Это естественно", - отметил он.

По данным ЦИК Грузии, правящая партия Грузии побеждает на выборах с 52,99% голосов по данным с 97% участков. Результаты голосования позволяют "Грузинской мечте" остаться у власти, но она не получает конституционного большинства (113 мандатов из 150), которого ожидала.