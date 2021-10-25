Правящая партия Грузии проведет митинг в Тбилиси

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" проведет в 17:00 27 октября предвыборный митинг в Тбилиси.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" проведет в 17:00 27 октября предвыборный митинг в Тбилиси.

Как передает грузинское бюро Report, об этом председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил на проведенном сегодня брифинге.

По его словам, на митинге соберутся десятки тысяч сторонников "Грузинской мечты", чтобы показать силу и единство грузинского народа: "Ждем на митинге всех, кто ценит будущее Грузии, мир, стабильность и развитие".

30 октября в соседней стране состоится второй тур выборов в органы местного самоуправления.