Правящая партия Грузии повторно запустит процедуру импичмента президенту

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" повторно запустит процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили.

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" повторно запустит процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Такое решение связано с зарубежными визитами президента страны - во Францию, Германию, Бельгию и Польшу, которые необходимо было согласовать с правительством в соответствии с конституцией Грузии.

Отметим, что в октябре прошолого года Конституционный суд подтвердил нарушение главного закона страны президентом из-за ее несогласованных поездок за границу, но правящей партии не удалось собрать достаточного количества голосов для проведения импичмента.