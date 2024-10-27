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Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах с 53,5% голосов

Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах с 53,5% голосов Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждает на парламентских выборах с 53,59% голосов по итогам подсчета бюллетеней с 79,87% (2485 из 3111) участков.
В регионе
27 октября 2024 г. 04:52
Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах с 53,5% голосов

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждает на парламентских выборах с 53,59% голосов по итогам подсчета бюллетеней с 79,87% (2485 из 3111) участков.

Как передает Report, об этом свидетельствую предварительные данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

По сведениям ЦИК, у "Грузинской мечты" - 53,594% голосов, у "Коалиции за изменения" - 11,056%, у партии "Единство - Национальное движение" - 9,908%, у "Сильной Грузии" - 8,827%, у партии "Гахария за Грузию" - 7,91%.

Остальные партии не преодолели барьер в 5%, уточняет Центризбирком.

В парламентских выборах в Грузии участвовали 18 избирательных субъектов. Выборы впервые прошли только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan MSK: “Gürcü Arzusu” Partiyası 53,5% səslə seçkilərdə liderdir

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